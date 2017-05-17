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09:41 (мск), источник: Югополис

Гастрономический фестиваль в Сочи собрал больше 3000 рестораторов из 12 стран мира

В курортную столицу приехали многие известные персоны ресторанной отрасли.

На курорте «Горки Город» 16 мая открыли гастрономический фестиваль «Gastreet — International Restaurant Show 2017». За три года существования проекта количество участников фестиваля возросло в 10 раз — около 3500 спикеров и рестораторов в эти дни будут обмениваться опытом.

Фестиваль продлится до 19 мая. Участников ждут выступления и мастер-классы от 100 спикеров и звездных шеф-поваров. В их числе — Федор Овчинников, Аркадий Новиков, Александр Раппопорт, Константин Ивлев и многие другие известные персоны ресторанной отрасли. Масштаб географии участия впечатляет — в эти дни на курорте «Горки Город» собрались рестораторы из России, стран СНГ и дальнего зарубежья — от Франции до Казахстана, сообщает пресс-служба мэрии.

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