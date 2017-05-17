Учёные выяснили, что улыбка старит человека на фотографиях
Израильские учёные пришли к выводу, что улыбка на фотографиях может состарить любого человека на пять — десять лет.
Израильские учёные пришли к выводу, что улыбка на фотографиях может состарить любого человека на пять — десять лет.
Данные исследования, опубликованного израильскими учёными в Psychonomic Bulletin and Review, неутешительны: человек действительно выглядит старше, если улыбается на фотографиях.
40 волонтёров, принявших участие в исследовании, пытались визуально определить возраст 70 мужчин и женщин среднего возраста. Фотографии одного и того же человека, но с разным набором эмоций оценивались
Самыми «молодыми» были названы фото, на которых объекты исследования изображали удивление. Эту особенность учёные связывают с тем, что выражение удивления имеет свойство скрадывать некоторые морщины и особенности на лице человека, за счёт чего визуально он может казаться значительно моложе, сообщает Лайф.ру.