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12:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Правительству предложили запретить показ распития алкоголя по телевидению в дневное время

Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил правительству России законопроект, запрещающий демонстрацию потребления алкоголя по телевидению в период с 6 до 23 часов. Об этом сообщается в письме (копия из Google Cache, по состоянию на 11:45 мск документ удален с портала), опубликованном на сайте организации.

Источник: AP 2017

«Мы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается дополнить ст. 4 ФЗ “О средствах массовой информации” (недопустимость злоупотребления свободной массовой информации) нормой, запрещающей с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах», — отмечается в письме.

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Эксперты отмечают, что демонстрацию употребления алкоголя в большинстве случаев «следует воспринимать как скрытую рекламу … потребления алкогольной продукции». Письмо было направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть законопроект.

ЦРНАП — общественная организация, которая занимается мониторингом статистики употребления алкоголя в России. Эксперты центра также разрабатывают законопроекты об ограничении продажи спиртосодержащих напитков. Предложения ЦРНАП были учтены при принятии соответствующих региональных законов.

Сейчас в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении. На телевидении и радио допускается реклама отечественного вина и шампанского с 23:00 до 7:00, в печатных СМИ подобную рекламу нельзя публиковать на первой и последней страницах или полосах, а также на обложке.

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