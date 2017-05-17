Правительству предложили запретить показ распития алкоголя по телевидению в дневное время

«Мы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается дополнить ст. 4 ФЗ “О средствах массовой информации” (недопустимость злоупотребления свободной массовой информации) нормой, запрещающей с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах», — отмечается в письме.

Эксперты отмечают, что демонстрацию употребления алкоголя в большинстве случаев «следует воспринимать как скрытую рекламу … потребления алкогольной продукции». Письмо было направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть законопроект.

ЦРНАП — общественная организация, которая занимается мониторингом статистики употребления алкоголя в России. Эксперты центра также разрабатывают законопроекты об ограничении продажи спиртосодержащих напитков. Предложения ЦРНАП были учтены при принятии соответствующих региональных законов.

Сейчас в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении. На телевидении и радио допускается реклама отечественного вина и шампанского с 23:00 до 7:00, в печатных СМИ подобную рекламу нельзя публиковать на первой и последней страницах или полосах, а также на обложке.