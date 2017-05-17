В России предложили запретить показ распития алкоголя по телевидению днем

«Мы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается дополнить статью 4 ФЗ “О средствах массовой информации” (недопустимость злоупотребления свободной массовой информации) нормой, запрещающей с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах», — отмечается в письме, опубликованном на сайте организации .

В России уже запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении.

По мнению экспертов, в большинстве случаев демонстрацию употребления алкоголя в этих программах и фильмах «следует воспринимать как скрытую рекламу».

Письмо направили премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть законопроект.

Как уточняется, документ должен помочь достижению цели, установленной концепцией реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения, которая была принята кабмином в 2009 году. По ней уровень потребления алкоголя на душу населения в к 2020 году должен снизиться на 55%.