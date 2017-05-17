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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта

Бразильский лоукостер Gol разрешил своим клиентам использовать селфи вместо паспорта для регистрации на рейсы. Авиакомпания создала специальное приложение Gol Selfie Check-In. Как сообщает IDGNOW, услуга станет доступна пассажирам с июня.

Источник: Reuters
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Предполагается, что технология распознавания лиц позволит пассажирам сэкономить свое время, отказавшись от процедуры ввода паспортных данных. Отмечается, что услуга заработает на внутренних и международных рейсах.

Ранее Gol разрешил регистрироваться на рейс через личные сообщения в Twitter. Кроме того, пассажиры могут пройти эту процедуру через сайт авиакомпании, а также с помощью приложений для компьютеров, телефонов и планшетов.

С августа россияне смогут пользоваться электронными посадочными на самолет без каких-либо ограничений. Речь, в частности, идет об отмене процедуры предполетного досмотра, во время которой на распечатанный талон ставится штамп.

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