Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта

Предполагается, что технология распознавания лиц позволит пассажирам сэкономить свое время, отказавшись от процедуры ввода паспортных данных. Отмечается, что услуга заработает на внутренних и международных рейсах.

Ранее Gol разрешил регистрироваться на рейс через личные сообщения в Twitter. Кроме того, пассажиры могут пройти эту процедуру через сайт авиакомпании, а также с помощью приложений для компьютеров, телефонов и планшетов.