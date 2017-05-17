Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
Бразильский лоукостер Gol разрешил своим клиентам использовать селфи вместо паспорта для регистрации на рейсы. Авиакомпания создала специальное приложение Gol Selfie
Бразильский лоукостер Gol разрешил своим клиентам использовать селфи вместо паспорта для регистрации на рейсы. Авиакомпания создала специальное приложение Gol Selfie
Предполагается, что технология распознавания лиц позволит пассажирам сэкономить свое время, отказавшись от процедуры ввода паспортных данных. Отмечается, что услуга заработает на внутренних и международных рейсах.
Ранее Gol разрешил регистрироваться на рейс через личные сообщения в Twitter. Кроме того, пассажиры могут пройти эту процедуру через сайт авиакомпании, а также с помощью приложений для компьютеров, телефонов и планшетов.
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