Туристам в аэропорту Красноярска продавали рыбу и икру незаконно

Сотрудники Енисейского территориального управления федерального агентства по рыболовству совместно с государственными контролирующими органами пресекли незаконный оборот запрещенных к реализации ценных видов рыб и икры.

В ходе рейда было обнаружено и изъято свыше 12,987 кг рыб осетровых видов (стерляди и осетра), 4,504 кг тугуна, 8,936 кг тайменя, 19,752 кг нельмы, 6,1 кг хариуса, 0,79 кг, икры лососевых видов рыб, 1,588 кг икры хариуса. Вся продукция реализовывалась без соответствующих документов. Предварительная стоимость изъятого составляет более 100 тысяч рублей.

В настоящее время по факту незаконной реализации водных биологических ресурсов проводится доследственная проверка. По информации Управления, вся продукция будет уничтожена. А предпринимателю грозит штраф за торговлю продукцией без соответствующих документов.