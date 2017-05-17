Пермячка из-за нищеты продала свой трудовой орден
Пенсионерка отнесла орден Трудовой Славы третьей степени в ломбард, чтобы спастись от нищеты. Награду нашла Серовская прокуратура у жителя Екатеринбурга.
Пенсионерка отнесла орден Трудовой Славы третьей степени в ломбард, чтобы спастись от нищеты. Награду нашла Серовская прокуратура у жителя Екатеринбурга.
Как сообщает издание «Глобус», пожилая пермячка продала орден примерно
Добавим, что у торговца чужими наградами из Екатеринбурга были изъяты 96 медалей, 24 ордена и три старинные иконы. Сейчас правоохранители ищут владельцев, чтобы вернуть им награды.