Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Почему квартиры долго не продаются?
Светлана Светикова снова станет мамой
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
СМИ узнали, зачем США купили у Украины советские истребители
СМИ: Лавров пошутил в адрес США при Трампе
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11:03 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка из-за нищеты продала свой трудовой орден

Пенсионерка отнесла орден Трудовой Славы третьей степени в ломбард, чтобы спастись от нищеты. Награду нашла Серовская прокуратура у жителя Екатеринбурга.

Как сообщает издание «Глобус», пожилая пермячка продала орден примерно три-четыре года назад. В 2017 году Серовская прокуратура провела контрольную закупку у торговца наградами. В итоге были обнаружены орден жительницы Перми и три достаточно старые иконы. В прокуратуре намерены вернуть награду женщине.

Добавим, что у торговца чужими наградами из Екатеринбурга были изъяты 96 медалей, 24 ордена и три старинные иконы. Сейчас правоохранители ищут владельцев, чтобы вернуть им награды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гендиректор ИД «Компаньон» Овсов лишился коттеджа за долг в 11,4 млн рублей
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Следователи назвали причину взрыва газа в доме в Волгограде
Самый дорогой участок земли в мире продали в Гонконге
В РФ могут запретить показ распития алкоголя по телевидению днем
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь