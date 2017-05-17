Пермячка из-за нищеты продала свой трудовой орден

Как сообщает издание «Глобус», пожилая пермячка продала орден примерно три-четыре года назад. В 2017 году Серовская прокуратура провела контрольную закупку у торговца наградами. В итоге были обнаружены орден жительницы Перми и три достаточно старые иконы. В прокуратуре намерены вернуть награду женщине.



Добавим, что у торговца чужими наградами из Екатеринбурга были изъяты 96 медалей, 24 ордена и три старинные иконы. Сейчас правоохранители ищут владельцев, чтобы вернуть им награды.