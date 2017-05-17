На Кубани поднялась на аэростате самая известная в РФ женщина-пилот

Мероприятие было посвящено 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию освоения казаками кубанских земель.

А самое главное — его участникам повезло с весьма капризной погодой нынешней весны, что позволило подняться в воздух всем аппаратам, а желающие могли даже покататься на воздушных шарах. По словам Галины Фигнер, руководителя одной из местных выставочных компаний, организаторов фестиваля, главная его цель — привлечение туристов в Абинский район, который славится своей уникальной природой.

Сюда прибыли восемь пилотов воздушных шаров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростовской области, Великих Лук и Краснодара. Среди них был и аэростат «Скала-Ласка» Екатерины Лариковой.

— Первый раз самостоятельно я подняла воздушный шар в воздух в 2007 году, — рассказывала Екатерина корреспонденту «РГ». — А до этого несколько лет работала волонтером, входила в состав измерительной комиссии на авиационных соревнованиях в России: восемь лет в качестве судьи международной категории облетала на аэростатах почти всю страну и Европу. Постепенно начала тренироваться, внимательно наблюдала за действиями лучших пилотов. И в один из моментов коллеги сказали: «Хватит тебе с нами летать, начинай сама». Особенно запомнился второй самостоятельный полет, когда на моего пассажира — молодого человека — неожиданно напал орел и вырвал у него клочок волос. Честно признаюсь, очень тогда испугалась… А однажды парень решил сделать предложение своей девушки в полете прямо в корзине шара. Но перед самым подъемом та вдруг передумала подниматься в воздух. Пришлось ее уговаривать. Зато потом ей так понравилась, что попросила еще немного полетать и, понятно, дала согласие выйти замуж за своего избранника.

Мастером спорта международного класса Ларикова стала в прошлом году на соревнованиях среди женщин за рубежом. Чтобы его получить, необходимо не менее 15 участников, а в России действующих женщин-пилотов человек шесть-семь, не более.

Оказывается, чтобы стать пилотом, одного желания мало. Нужно пройти медкомиссию, окончить специальные курсы пилотов, получить лицензию и собрать, как минимум, миллион рублей на приобретение аэростата. Как рассказали воздухоплаватели, при изготовлении аппарата особое внимание уделяется корзине, которую делают из ротонды или лозы (принцип конструкции не менялся веками). Их ценят за гибкость: при жестком приземлении корзина не ломается и сохраняет форму. А вот современные горелки бывают разными — механическими и автоматическими с программным управлением. За несколько часов полета на них не нужно постоянно держать руку для управления: задал высоту, температуру — и наслаждайся полетом.

Сам купол аэростата имеет площадь не менее 2550 кубических метров. Особенно ценятся оболочки, на которых изображены гербы родных городов.

И еще одна важная деталь: полеты совершаются только на рассвете и при закате солнца. Связано это с силой ветра, которая должна быть до пяти метров в секунду. Обычно затишье случается именно в эти часы. А вот в дождливую погоду подниматься категорически не рекомендуется.

При беседах с асами полетов выявились болевые точки этого экстремального вида спорта.

— Главная наша сегодняшняя проблема состоит в том, что уже в течение двух лет в России не работает ни одна авиашкола, где готовят пилотов аэростатов, — говорит пилот теплового аэростата «Аэрокубань», руководитель региональной организации «Федерация спортивного воздухоплавания края «Аэрокубань» Владимир Буневич. — Им перестали продлевать лицензии на обучение. К тому же очень сильно ужесточены условия разрешения на полеты. В результате пилоты малой авиации, которые имеют для этого возможность, вынуждены отправляться полетать в Европу, и там летают.