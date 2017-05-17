Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью

«Официально мы планируем объявить о помолвке в подходящее время, после того они завершат необходимую подготовку», — сказал на пресс-конференции глава управления Синъитиро Ямамото. Он также выразил сожаление, что эта информация появилась в СМИ раньше времени, но подтвердил, что женихом станет именно Комуро. «Мы действительно будем очень рады, если все пройдет в соответствии с планом», — добавил он.

Как ожидается, о помолвке официально будет объявлено уже в июне, а сама свадьба состоится в 2018 году. После этого Мако официально покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой.

Кто счастливый жених?

25 летний Кэй Комуро и принцесса Мако познакомились пять лет назад, когда вместе учились в Международном христианском университете. Примерно через год, как сообщают японские СМИ, он сделал ей предложение. Отец и мать Мако, принц Акисино и принцесса Кико выразили одобрение планам своей дочери. Также о грядущем бракосочетании осведомлена и императорская чета.