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12:32 (мск)

Твиттер президента: писал ли Трамп такие твиты?

Попробуйте угадать, были или нет нижеприведенные твиты в аккаунте президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2017
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