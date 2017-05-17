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Твиттер президента: писал ли Трамп такие твиты?
Попробуйте угадать, были или нет нижеприведенные твиты в аккаунте президента США Дональда Трампа.
Источник:
AP 2017
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