В Новосибирске ДПС будет проверять соблюдение правил перевозки детей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирской области проходит профилактическая акция «Перевозка детей». Сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД будут несли службу вблизи образовательных организаций и выявлять грубые нарушения правил дорожного движения.

Напомним, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детского удерживающего устройства. В КоАП РФ появилась отдельная статья 12.23, часть 3 которой гласит, что за несоблюдение правил безопасности во время перевозки детей водитель обязан будет выплатить штраф размером в 3 тысячи рублей.

Если ребенок, не достигший возраста 12 лет, ростом до 1,5 метра находится на переднем сидении, перевозка должна производиться строго в детском автомобильном кресле. Если на заднем — зафиксирован ремнем безопасности или любым удерживающим устройством, соответствующим ГОСТу.

Отметим, что Росстандарт запретил производство и реализацию Детского удерживающего устройства «ФЭСТ» III весовой группы (партия № 121, изготовленная в июне 2016 года). Программа мероприятий по устранению несоответствий согласована ООО «Предприятие «ФЭСТ» с ЦМТУ Росстандарта.