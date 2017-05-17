Новокузнечанин, избивший фельдшера, пойдет под суд

Житель Новокузнецка предстанет перед судом за избиение фельдшера «скорой помощи».

По сообщению ГУ МВД РФ по Кемеровской области, происшествие случилось 15 октября 2016 года. Полицейских вызвали врачи бригады «скорой помощи». Когда стражи порядка прибыли на место, оказалось, что пациент, которому медики оказывали помощь, напал на одну из женщин.

Жена обвиняемого вызвала «скорую помощь», сказав диспетчеру, что её муж отравился алкоголем. Когда врачи приехали на место, мужчина тяжело дышал и храпел. Когда фельдшер попыталась привести его в чувства с помощью нашатырного спирта, он вскочил и бросился на врачей. Женщины выбежали из квартиры, но одну из них обвиняемый догнал на лестничной площадке. Он повалил женщину на пол и стал избивать. Позже вред, нанесенный 49-летней сотруднице «скорой помощи», был квалифицирован как вред средней тяжести.

Уголовное дело в отношении новокузнечанина по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» передано в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.