СанПиН: 9 утра — оптимальное время для начала уроков

Минобразования: родители в новом учебном году смогут приводить детей в школу с 8 утра

Разговор о времени начала занятий в школах вновь поднялся в Беларуси после поручения президента Александра Лукашенко начинать уроки не раньше девяти утра. Как оказалось, СанПиН уже не первый год утверждают то же самое.

Время начала занятий четко прописано в санитарных правилах, утвержденных положением «Об утверждении санитарных норм и правил «требования для учреждений общего среднего образования».

В соответствии с белорусским законодательством, «учебные занятия (занятия) в учреждениях образования должны начинаться не ранее 8:00 в первую смену, не позднее 14:00 — во вторую смену». Однако там же указано, что «оптимальным является организация образовательного процесса с 9:00 (в первую смену)».