СанПиН: 9 утра — оптимальное время для начала уроков

Разговор о времени начала занятий в школах вновь поднялся в Беларуси после поручения президента Александра Лукашенко начинать уроки не раньше девяти утра. Как оказалось, СанПиН уже не первый год утверждают то же самое.
Время начала занятий четко прописано в санитарных правилах, утвержденных положением «Об утверждении санитарных норм и правил «требования для учреждений общего среднего образования».
В соответствии с белорусским законодательством, «учебные занятия (занятия) в учреждениях образования должны начинаться не ранее 8:00 в первую смену, не позднее 14:00 — во вторую смену». Однако там же указано, что «оптимальным является организация образовательного процесса с 9:00 (в первую смену)».
Таким образом, требование начинать уроки в девять утра поддерживается и медиками.
Как ранее объяснили Sputnik в Минобразования, уже с нового учебного года уроки будут начинаться с девяти утра, однако родители смогут приводить детей в школы и к восьми — там с ними будут заниматься педагоги: делать зарядку, проводить уроки творчества.