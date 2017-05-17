Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Марина Анисина призналась в беременности
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция России – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Спасибо за счастье": Воля благодарит Утяшеву за дочь
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
14:07 (мск), источник: Sputnik.by

СанПиН: 9 утра — оптимальное время для начала уроков

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Оптимальным временем для начала учебных занятий в первую смену в школах является девять утра, соответствующая норма уже несколько лет закреплена в Постановлении Минздрава № 206 от 27 декабря 2012 года.

Источник: Reuters
Читайте также
Минобразования: родители в новом учебном году смогут приводить детей в школу с 8 утра

Разговор о времени начала занятий в школах вновь поднялся в Беларуси после поручения президента Александра Лукашенко начинать уроки не раньше девяти утра. Как оказалось, СанПиН уже не первый год утверждают то же самое.

Время начала занятий четко прописано в санитарных правилах, утвержденных положением «Об утверждении санитарных норм и правил «требования для учреждений общего среднего образования».

В соответствии с белорусским законодательством, «учебные занятия (занятия) в учреждениях образования должны начинаться не ранее 8:00 в первую смену, не позднее 14:00 — во вторую смену». Однако там же указано, что «оптимальным является организация образовательного процесса с 9:00 (в первую смену)».

Таким образом, требование начинать уроки в девять утра поддерживается и медиками.

Как ранее объяснили Sputnik в Минобразования, уже с нового учебного года уроки будут начинаться с девяти утра, однако родители смогут приводить детей в школы и к восьми — там с ними будут заниматься педагоги: делать зарядку, проводить уроки творчества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Руководителям предприятий-должников ограничат выезд за границу
Совет Европы вступился за российские интернет-ресурсы на Украине
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Россиян обучат финансовой грамотности
Названа причина взрыва газа в доме в Волгограде
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В Вашингтоне подрались сторонники и противники Эрдогана (видео)
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Дженнифер Лопез и Ким Кардашьян на презентации проектов NBC Благодаря участию огромного количества звезд ТВ и шоу-бизнеса презентация превратилась в яркое событие
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь