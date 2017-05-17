Молдову ждет самое жаркое лето

Пик опасных тепловых волн ожидается в июле и августе. От них больше всех пострадают Македония, Болгария, Венгрия и Румыния. А вот в Великобритании, Ирландии, Франции, Чехии и Польше ожидается прохладная погода с дождями и грозами.

Кроме Молдовы, засуха ожидается в Украине и Румынии, и продлится всю осень. Как предполагают эксперты, самый большой урон будет нанесен зерновым культурам.

Напомним, что самая жаркая погода в Молдове отмечалась в июне 2012 года. Столбик термометра 20 и 21 июня достигал почти сорокаградусной отметки. 21 июня 2012 года максимальная температура воздуха на большей части территории республики повышалась до + 39,4С, что в Сороках, Каменке, Рыбнице, Кодрий, Тирасполе, Комрате в июне отмечалось впервые за весь период наблюдений.

Число дней с максимальной температурой воздуха за июнь июль 2012 составило по территории 38С — 46С. Это был рекордный срок за весь период наблюдений. Выходила из строя техника. Происходили сбои в электроснабжении. На улицах Кишинева под обесточенной линией дважды вставали троллейбусы. По данным Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова, самая высокая температура воздуха в летнем сезоне за весь период наблюдений +41,5С тепла (Каменка) отмечалась 21 июля 2007 года.

Согласно среднесрочному прогнозу метеорологов, нынешнее лето будет в значительной степени похоже на лето 2012 года. То есть будет жарко, а жители страны будут бороться с засухой.