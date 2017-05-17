Районы готовятся к юбилею Новосибирской области

Маслянино. Девять юных граждан

Торжественное вручение первых в жизни паспортов девяти юным гражданам состоялось в Маслянинском районе. Документы передал в руки подростков глава администрации района Вячеслав Ярманов, отметив, что это нерядовое событие: ребята получают главный документ в юбилейный год Новосибирской области.

Удостоенные такой чести школьники — гордость района, мальчики и девочки, достигшие особых успехов в учебе, спорте, творчестве, победители и призеры областных и районных конкурсов. «Торжественное вручение паспортов состоялось в рамках 80-летия нашей области, — рассказала Наталья Наумова, управляющий делами администрации Маслянинского района. — Сейчас у нас проходит очень много мероприятий, посвященных юбилею. В селе Суенга был открыт XIII Сибирский автомотофестиваль, на который съехалось около тысячи участников из разных городов и регионов — Москвы, Красноярска, Омска, Томска, Кемерова, Новосибирска, Алтайского края, Казахстана. На одной территории сразу оказалось 500 внедорожников и 80 экипажей».

Искитим. С заботой о природе

Рябиновые аллеи появились в трех поселках Степного сельсовета Искитимского района. Акцию по высадке молодых деревьев посвятили Году экологии в России и 80-летнему юбилею Новосибирской области. Сто саженцев предоставило Искитимское лесничество. «Рябина часто используется при озеленении, потому что не требует особого ухода и очень красива во все времена года», — говорит начальник отдела лесных отношений, главный лесничий по Искитимскому лесничеству Виктор Годунов.

Высаживание деревьев стало уже доброй традицией, рассказали в отделе природных ресурсов и охраны окружающей среды районной администрации. Благодаря таким акциям деревни и села преображаются, становятся еще более уютными. «Рябиновые аллеи решили разбить возле клубов в поселках Степной, Октябрьский и Березовка», — сообщила глава Степного сельсовета Юлия Блинкова.

Тогучин. Первые — «Красавчики»

Соревнования «Стартующий подросток» прошли в Тогучинском районе. Участвовали почти две сотни юношей и девушек в возрасте 14−16 лет — учащиеся 29 общеобразовательных учреждений района и воспитанники МКУ «Тогучинский центр помощи детям».

В финал состязаний вышли пять команд: «Барс» Борцовской средней школы, «Бодрячки» Коуракской средней школы, «Красавчики» Березиковской средней школы, «Ух» Сурковской средней школы, «Шестеро смелых» Тогучинской средней школы № 5. Ребята показали свое актерское мастерство в конкурсе «Визитка» по теме «Здорово жить!», меткость в стрельбе из пневматической винтовки, выносливость при подтягивании на перекладине, быстроту в езде на велосипеде, сноровку в игре «волейбол в кругу», силу в перетягивании каната. Победу одержала команда «Красавчики».

Куйбышев. Сила слова

Финал районного конкурса чтецов «И есть в моей России край заветный…» прошел в Центральной межпоселенческой библиотеке Куйбышева. В мероприятии, ставшем уже традиционным, приняли участие любители книги и поэтического слова.

«В этом году на участие в конкурсе было подано 82 заявки из 18 сел Куйбышевского района и четырех школ Куйбышева, — рассказала начальник пресс-центра районной администрации Ольга Василенко. — Из поданных заявок оргкомитет отобрал 45, авторы которых стали участниками финала».



Чтецы состязались в четырех возрастных категориях. Самыми маленькими были семилетние любители поэзии. Мастерство конкурсантов оценивало компетентное жюри, в том числе поэт и лауреат областных и международных поэтических конкурсов Лариса Крышталева.

Баган. Прибавление в районе

В Международный день семьи, 15 мая, своего первенца торжественно зарегистрировала семья молодых педагогов Александра и Татьяны Посторонок. Специалисты районного отдела ЗАГС вручили родителям свидетельство о рождении малышки Анны.

Семья образовалась в 2015 году. «Александр и Татьяна трудятся в системе образования Баганского района, служа интересам детей и их родителей, — рассказали в районной администрации. — Родительское начинание Александра и Татьяны добавит им каждодневного труда по воспитанию и формированию из маленького человека личности. Они свидетели первых ошибок и первых побед своего ребенка, первооткрыватели его жизни и счастья».

Купино. «Незабудка» против ДТП

Учащиеся лицея № 2, Новосельской СОШ и Камышинской СОШ Купинского района представили свои работы в номинации «Мой край родной» на научно-практической ученической конференции школьников в Казахстане, посвященной 300-летию Железинской крепости.



Жюри, в состав которого входили кандидаты и доктора педагогических наук, высоко оценило рассказы юных сибиряков об их малой родине. Диплом III степени получил Евгений Набока, диплом I степени — Анастасия Купина. Всем ребятам вручили сертификаты участников международной конференции.



Участниками еще одного мероприятия — Всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!» — стали воспитанники группы «Незабудка» детского сада «Ромашка». Водителям автомобилей пришлось ответить на вопросы малышей: «Разумно ли сбавлять скорость? Что вы можете сделать, чтобы на дорогах не было ДТП?», а также отгадывать загадки о дорожных знаках.

Колывань. Молодежь чтит традиции

Лучшие творческие коллективы Колыванского района, имеющие звание народного или образцового, представили концертную программу «Нет земли дороже» на региональном фестивале культурных достижений «Сибирский характер. Наследие». Перед зрителями выступили ансамбль русской песни «Раздолье», ансамбль танца народов Сибири «Надежда», юношеский ансамбль танца «Дафти», вокальный коллектив «Сударушка» объединенного центра культуры «Гармония» Новотырышкинского сельсовета.



«Фестиваль посвящен празднованию 80-летия нашего региона, цель — привлечь внимание к сибирской глубинке, сохранить и приумножить культурное наследие населения», — рассказали в администрации Колыванского района, добавив, что артисты подарили зрителям настоящую феерию из песен и танцев. Публика встречала и провожала коллективы бурей аплодисментов.

Усть-Тарка. Давайте познакомимся!

В конкурсе «Молодые надежды Усть-Таркского района» приняла участие работающая молодежь до 30 лет.

«Несмотря на то что конкурс проходит в первый раз, мы встретили большую заинтересованность молодых людей, — рассказала координатор конкурса заместитель директора культурно-досугового центра Наталья Харитонова. — Это представители самых разных процессий: воспитатель детского сада, бухгалтер, учитель английского языка, телятница, оператор машинного доения, парикмахер, педагог-психолог и другие. Мы надеемся, что мероприятие поможет определиться с будущей профессией старшеклассникам, которых мы пригласили на финал, где конкурсанты выступят в конкурсе «Давайте познакомимся!», расскажут о своей профессии в номинации «Мое творческое и профессиональное кредо» и выполнят задание жюри в состязании «Я талант».

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 20 от 17 мая 2017 года.