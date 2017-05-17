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14:07 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинка отсудила 400 тыс. рублей у салона мебели

Покупка кровати, шкафа и тумбы обернулась двумя годами разбирательства.

Челябинка отсудила у ООО «Академия мебели» 414 тыс. рублей из-за нарушения сроков поставки товара — полгода женщине не могли привезти кровать, шкаф и тумбу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка сделала покупку в «Академии мебели» еще весной 2015 года, приобретя кровать, шкаф и тумбу из коллекции «Аркад» за 390 тыс. рублей. По договору мебель должны были доставить в течение трех месяцев, однако покупательнице пришлось ждать более полугода. Кроме того, привезенная кровать оказалась совсем из другой коллекции.

Отстаивая свои права потребителя, челябинка обратилась в суд, потребовав взыскать с салона мебели уплаченные за товар деньги, неустойку, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке, компенсацию морального вреда и расходы на услуги представителя. Всего женщина рассчитывала получить 790 тыс. рублей. Калининский райсуд, рассмотрев иск, присудил покупательнице 766 тыс., снизив лишь сумму по возмещению морального вреда с 30 до 4 тыс. рублей. Это решение не устроило представителей «Академии мебели».

«Ответчик в апелляционной жалобе просил отменить решение суда и принять новое решение, полагая, что суд подошел к разрешению спора слишком формально, отказав в проведении экспертизы и не приняв во внимание имеющиеся у ответчика фотографии, подтверждающие надлежащее качество мебели», — рассказала консультант Калининского райсуда Лариса Аверьянова.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда определила изменить решение Калининского райсуда. Неустойку за нарушение срока возврата уплаченной за товар денежной суммы уменьшили с 250 до 50 тыс. рублей, а штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке — с 252 до 100 тыс. рублей. В остальной части решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Итого с «Академии мебели» решено взыскать 414 тыс. рублей. Апелляционное определение вступило в законную силу.

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