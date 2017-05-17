Волонтёров для Ильменского фестиваля ищут на Южном Урале

Волонтёров для помощи участникам и гостям всероссийского Ильменского фестиваля набирают в Челябинской области, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Организаторы выдвигают два основных требования: кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь собственную палатку. Транспорт, костровое питание и памятную форму с символикой фестиваля волонтёрам предоставят. Заявки с указанием ФИО, даты рождения, места жительства, места работы или учебы, и опыта волонтерской деятельности принимаются до 31 мая по телефону (351) 265−65−92. или по электронной почте zvu-74@mail.ru. Всего планируют набрать 40 человек.

Напомним, Ильменский фестиваль пройдёт в окрестностях Миасса с 9 по 11 июня, специальным гостем станет Чиж (Сергей Чиграков).