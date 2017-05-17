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14:13 (мск), источник: АиФ Омск

Желающая уехать на курорт омичка погасила крупный долг за два часа

Женщина не платила по кредитам.

Омичка, которую не выпускали за границу из-за долгов, за два часа выплатила всю сумму. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Омской области.

Информация о задолженности поступила в отдел судебных приставов по Советскому округу. Сумма долга составляла 70 908 рублей, при этом постоянной работы женщина не имеет. Она перестала выплачивать взносы по кредиту, после чего предлставители банка обратились в суд.

В ходе беседы с судебным приставом должнице рассказали, что в случае уклонения от исполнения решения суда её могут ограничить в выезде заграницу. После этого омичка сказала, что выплатит всю сумму долга в ближайшее время, так как скоро отправляется со своей семьёй на курорт.

Спустя два часа вся сумма долга была погашена.

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