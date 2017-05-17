В Самаре ограничат движение в связи с проведением первого Всероссийского полумарафона «Забег»

— по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;.

— по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;.

— по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;.

— по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.

Также с 20:00 20 мая до 14:30 21 мая 2017 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

— по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;.

— по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;.

— по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейской.

Кроме того, как сообщает Департамент транспорта Администрации г. о. Самара, будет временно изменена схема движения общественного транспорта.