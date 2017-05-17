В Самаре ограничат движение в связи с проведением первого Всероссийского полумарафона «Забег»

— по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;.
— по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;.
— по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;.
— по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.
Также с 20:00 20 мая до 14:30 21 мая 2017 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:
— по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;.
— по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;.
— по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейской.
Кроме того, как сообщает Департамент транспорта Администрации г. о. Самара, будет временно изменена схема движения общественного транспорта.
Автобусные маршруты № 61, 247, 261 проследуют в объезд по пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская. Маршрут № 11 будет курсировать по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая, сообщает пресс-служба администрации Самары.