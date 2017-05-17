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15:38 (мск), источник: Publika.md

Женщина весом 320 кг доставлена в РКБ

Женщина 49 лет весом в 320 кг была доставлена в Республиканскую клиническую больницу. Больная страдает ожирением, сколько себя помнит, родственники тоже имели эту проблему.

Источник: Publika.md

История началась с того, что женщина лично попросила министра здравоохранения Руксанду Главан помочь госпитализировать ее, так как медики из села не имею возможности перевезти ее, а её состояние всё хуже и хуже.

После нескольких писем Руксанда Главан попросила помощи SMURD. И больная была доставлена в РКБ на специальной машине.

У женщины был обнаружен диабет, гипертония и ожирение 3−4 степени.

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