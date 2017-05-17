Женщина весом 320 кг доставлена в РКБ
Женщина 49 лет весом в 320 кг была доставлена в Республиканскую клиническую больницу. Больная страдает ожирением, сколько себя помнит, родственники тоже имели эту проблему.
Женщина 49 лет весом в 320 кг была доставлена в Республиканскую клиническую больницу. Больная страдает ожирением, сколько себя помнит, родственники тоже имели эту проблему.
История началась с того, что женщина лично попросила министра здравоохранения Руксанду Главан помочь госпитализировать ее, так как медики из села не имею возможности перевезти ее, а её состояние всё хуже и хуже.
После нескольких писем Руксанда Главан попросила помощи SMURD. И больная была доставлена в РКБ на специальной машине.
У женщины был обнаружен диабет, гипертония и ожирение 3−4 степени.