Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет
Часть россиян могут лишить права выезда за границу
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Дочь Газманова снялась в первой фотосессии: реакция фанатов
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
15:34 (мск), источник: Actualitati.md

Будьте внимательны: На кишиневских рынках стали продавать «мертвые» овощи

Агентство по защите прав потребителей каждый год проверяет качество продуктов, измеряя количество нитратов специальным прибором.

Источник: Actualitati.md

Так, в ходе рейда, больше всего нитратов, которые значительно превышают безопасный уровень, было выявлено в молодом картофеле. Но специалисты подчеркивают, что это скорее исключение, чем правило. Продавцы уверенно заявляют, что продукты ежедневно тестируются до их появления в киосках.

Отметим, что продукты, напичканные нитратами, крайне негативно влияют на здоровье человека. Самые безопасные продукты, которые практически не поглощают нитраты, это: бобы, брокколи, баклажаны, цветная капуста, горох, грибы, перец, помидоры, лук, лук-порей и спаржа.

Чтобы убедиться в качестве продуктов, покупатели имеют право требовать сертификаты качества и происхождения товаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Деньги не пахнут: как Киртоакэ заработал миллионы на очистных
Киев признал, что не сможет закрыть доступ к российским соцсетям
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Россиян обучат финансовой грамотности
Путин счел «шизофренией» обвинения Трампа в передаче РФ секретов
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В США подрались сторонники и противники Эрдогана (видео)
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь