Будьте внимательны: На кишиневских рынках стали продавать «мертвые» овощи
Агентство по защите прав потребителей каждый год проверяет качество продуктов, измеряя количество нитратов специальным прибором.
Агентство по защите прав потребителей каждый год проверяет качество продуктов, измеряя количество нитратов специальным прибором.
Так, в ходе рейда, больше всего нитратов, которые значительно превышают безопасный уровень, было выявлено в молодом картофеле. Но специалисты подчеркивают, что это скорее исключение, чем правило. Продавцы уверенно заявляют, что продукты ежедневно тестируются до их появления в киосках.
Отметим, что продукты, напичканные нитратами, крайне негативно влияют на здоровье человека. Самые безопасные продукты, которые практически не поглощают нитраты, это: бобы, брокколи, баклажаны, цветная капуста, горох, грибы, перец, помидоры, лук,
Чтобы убедиться в качестве продуктов, покупатели имеют право требовать сертификаты качества и происхождения товаров.