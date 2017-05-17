Будьте внимательны: На кишиневских рынках стали продавать «мертвые» овощи

Так, в ходе рейда, больше всего нитратов, которые значительно превышают безопасный уровень, было выявлено в молодом картофеле. Но специалисты подчеркивают, что это скорее исключение, чем правило. Продавцы уверенно заявляют, что продукты ежедневно тестируются до их появления в киосках.

Отметим, что продукты, напичканные нитратами, крайне негативно влияют на здоровье человека. Самые безопасные продукты, которые практически не поглощают нитраты, это: бобы, брокколи, баклажаны, цветная капуста, горох, грибы, перец, помидоры, лук, лук-порей и спаржа.



Чтобы убедиться в качестве продуктов, покупатели имеют право требовать сертификаты качества и происхождения товаров.