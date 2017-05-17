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15:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Источник зловония в Омске до сих пор не выявлен

После массовых жалоб омичей на запах этилмеркаптана специалисты проверили более 20 предприятий в северо-западном промышленном узле города.

Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в Омске до сих пор вызывает немало вопросов у горожан. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 мая, в мэрии Омска, ссылаясь на информацию межрайонного природоохранного прокурора Вячеслава Мутьева, источник загрязнения до сих пор не выявлен.

По информации мэрии, в Омске состоялся круглый стол с участием департамента общественной безопасности, омского межрайонного природоохранного прокурора и других. Больше всего вопросов представители общественности как раз задали по ситуации с загрязнением атмосферного воздуха.

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По словам Мутьева, следственные и природоохранные органы провели большую работу, за два месяца проверив более 20 предприятий в северо-западном промышленном узле города. Отобраны многочисленные пробы воздуха. Их анализ, в том числе, проводился с использованием специальных лабораторий институтов Сибирского отделения академии наук.

В настоящее время на стадии проверки находятся еще несколько десятков предприятий, использующих в своей производственной деятельности вещества с неприятным запахом.

Однако, по информации Вячеслава Мутьева, до настоящего времени источник загрязнения атмосферного воздуха не выявлен. Работа следственных и природоохранных органов продолжается и находится под постоянным надзором природоохранной прокуратуры.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте омичи начали массово жаловаться на неприятный резкий запах этилмеркаптана. По факту загрязнения атмосферного воздуха в городе опасными веществами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Предварительно было установлено, что зловоние образовалось из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (жидкость с резким запахом, которая используется в качестве одоранта для природного и баллонного газа — прим. ред.), концентрация которого была превышена в 400 раз.

Добавим, в следственном управлении СКР по Омской области общественному деятелю Сергею Кондакову сообщили, что дело по факту выбросов в настоящее время расследуется, срок следствия продлен еще на месяц. Проверяется более 50 предприятий, использующих этилмеркаптан.

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