Источник зловония в Омске до сих пор не выявлен
После массовых жалоб омичей на запах этилмеркаптана специалисты проверили более 20 предприятий в
После массовых жалоб омичей на запах этилмеркаптана специалисты проверили более 20 предприятий в
Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в Омске до сих пор вызывает немало вопросов у горожан. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 мая, в мэрии Омска, ссылаясь на информацию межрайонного природоохранного прокурора Вячеслава Мутьева, источник загрязнения до сих пор не выявлен.
По информации мэрии, в Омске состоялся круглый стол с участием департамента общественной безопасности, омского межрайонного природоохранного прокурора и других. Больше всего вопросов представители общественности как раз задали по ситуации с загрязнением атмосферного воздуха.
По словам Мутьева, следственные и природоохранные органы провели большую работу, за два месяца проверив более 20 предприятий в
В настоящее время на стадии проверки находятся еще несколько десятков предприятий, использующих в своей производственной деятельности вещества с неприятным запахом.
Однако, по информации Вячеслава Мутьева, до настоящего времени источник загрязнения атмосферного воздуха не выявлен. Работа следственных и природоохранных органов продолжается и находится под постоянным надзором природоохранной прокуратуры.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте омичи начали массово жаловаться на неприятный резкий запах этилмеркаптана. По факту загрязнения атмосферного воздуха в городе опасными веществами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Предварительно было установлено, что зловоние образовалось
Добавим, в следственном управлении СКР по Омской области общественному деятелю Сергею Кондакову сообщили, что дело по факту выбросов в настоящее время расследуется, срок следствия продлен еще на месяц. Проверяется более 50 предприятий, использующих этилмеркаптан.