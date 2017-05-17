Из-за паводка в Омской области выселят целый поселок
На заседании облправительства глава регионального МЧС Владимир Корбут заявил, что вода в поселке Затон достигнет критических отметок уже к концу недели.
На заседании облправительства глава регионального МЧС Владимир Корбут заявил, что вода в поселке Затон достигнет критических отметок уже к концу недели.
Омские спасатели получили штормовое предупреждение и готовятся эвакуировать жителей Затона. Кроме того, подтопления зафиксированы в 5 районах Омской области.
«На территории Омской области в пяти муниципальных районах — Полтавском, Одесском, Называевском, Исилькульском и Шербакульском — в подтоплении находятся 8 домов и 48 участков. Это вызвано снеготаянием. Сегодня мы получили от Гидрометцентра информацию о том, что в Черлакском районе будут достигнуты неблагоприятные показатели по уровню воды в Иртыше. Кроме того, мы получили штормовое предупреждение о том, что 20 мая будут достигнуты опасные отметки в 630, а затем — в 660 см, то есть Затон придется полностью эвакуировать», — сообщил Владимир Корбут.
Губернатор Виктор Назаров поручил главе МЧС ежесуточно докладывать о паводке.
Напомним, накануне в МЧС России заявили о введении в Омской области режима ЧС