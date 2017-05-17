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15:37 (мск), источник: СуперОмск

Из-за паводка в Омской области выселят целый поселок

На заседании облправительства глава регионального МЧС Владимир Корбут заявил, что вода в поселке Затон достигнет критических отметок уже к концу недели.

Омские спасатели получили штормовое предупреждение и готовятся эвакуировать жителей Затона. Кроме того, подтопления зафиксированы в 5 районах Омской области.

«На территории Омской области в пяти муниципальных районах — Полтавском, Одесском, Называевском, Исилькульском и Шербакульском — в подтоплении находятся 8 домов и 48 участков. Это вызвано снеготаянием. Сегодня мы получили от Гидрометцентра информацию о том, что в Черлакском районе будут достигнуты неблагоприятные показатели по уровню воды в Иртыше. Кроме того, мы получили штормовое предупреждение о том, что 20 мая будут достигнуты опасные отметки в 630, а затем — в 660 см, то есть Затон придется полностью эвакуировать», — сообщил Владимир Корбут.

Губернатор Виктор Назаров поручил главе МЧС ежесуточно докладывать о паводке.

Напомним, накануне в МЧС России заявили о введении в Омской области режима ЧС из-за высокого уровня воды в реке Ишим в Тюменской области. Омские власти к такому раскладу событий были готовы. Накануне о возможности второй волны паводка в Затоне и Усть-Ишимском районе заявил глава области Виктор Назаров.

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