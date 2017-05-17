Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
5 полезных эффектов сквернословия
Туристов предупредили о террористической угрозе на двух курортах
Эксперт: как США намерены надавить на Россию в Приморье
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Дочь Газманова снялась в первой фотосессии: реакция фанатов
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
17:05 (мск), источник: Volga News

СКС продолжает выявлять незаконные подключения к своим сетям

Рабочая группа СКС проводит массовые проверки частного сектора Самары на предмет выявления незаконных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения.

«Самарские коммунальные системы» обслуживают более 34 тысяч абонентов в частном секторе Самары. Однако не все жители подключаются к системам водоснабжения и водоотведения по правилам. Есть и такие, кто ворует воду, в конечном итоге перекладывая на добросовестных плательщиков оплату украденного ресурса. Кроме того самовольные врезки могут самым пагубным образом сказаться на работе сетей водоснабжения и водоотведения ближайшего района. СКС ведут борьбу с подобными пользователями.

Несколько лет подряд СКС проводили амнистию незаконных подключений. Ситуации бывают разные, не всегда вся вина лежит на конкретном потребителе. СКС предлагали на льготных условиях, без штрафов, узаконить существующие врезки и оплачивать потребляемые услуги на общих основаниях. Только в 2016 году по амнистии было подано более тысячи заявлений. Но опять нашлись «особо находчивые», кто продолжает врезаться в сети водоснабжения и водоотведения, нарушая все существующие нормы, и теперь ожидает очередной амнистии, надеясь все узаконить без особых хлопот и с минимальными затратами. СКС приняли решение: амнистия больше проводиться не будет! Было достаточно времени подать заявление на льготное подключение. Теперь ко всем выявленным самовольщикам будут применяться самые суровые меры, предусмотренные законом.

В апреле 2017 года начата активная проверка частного сектора Самары рабочей группой, в которую вошли представители сбытового подразделения, службы безопасности и цеха эксплуатации СКС. На данный момент в Кировском районе проверено 279 абонентов. Выявлено 67 незаконных подключений. Также рабочая группа СКС проводит проверку подключения к системам водоснабжения и водоотведения Куйбышевского и Красноглинского районов.

Самовольщикам перекрывается доступ к воде и/или канализации, их вызывают на комитет по дебиторской задолженности, который проходит в СКС каждый четверг. В ходе комитета разбирается каждый случай в отдельности, ищутся пути выхода из сложившейся ситуации, предлагается рассрочка оплаты и т. д.

Однако необходимо заметить, что если потребитель, подключившийся без должного оформления документов, сам обратится в СКС, то меры воздействия на нарушителя будут гораздо мягче. Как показала практика, выявленные самовольщики оплачивают свои подключения примерно в 10 раз больше, чем те, кто добровольно признался в аналогичном нарушении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Снегоплавильную станцию хочет создать поставщик неиспользуемых плавилок
ЕС предоставил Украине безвизовый режим
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Киев признал, что не сможет закрыть доступ к российским соцсетям
Путин счел «шизофренией» обвинения в адрес Трампа
Во Франции сформировано новое правительство
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
Моника Беллуччи и другие звезды первого дня Каннского фестиваля
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем «бюджетники» и... уникальный УАЗ Прямо сейчас редакция «Авто Mail.Ru» отвечает на вопрос, что купить - обновленный Skoda Rapid или другой «бюджетник», а также обсуждает уникальный советский внедорожник
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь