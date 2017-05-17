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16:16 (мск)

Фотограф снял гонки «Формулы-1» на 104-летнюю камеру

Джошуа Пол из Lollipop Magazine использует камеру Graflex 4×5 1913 года при съемке гонок «Формула-1».

Камера Пола выделяется на фоне привычной фототехники, которую используют репортеры во время заездов.

Снимать такой камерой Джошуа начал в 2013 году. А вдохновили его на это кадры, увиденные в 1969 году, на которых была изображена гонка Indy 500.

Справка
Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку17 июня на трассе «Сартэ» 60 пилотов из 11 команд начнут марафон, чтобы спустя сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

За одну гонку Пол делает не более двух десятков снимков.

И вот что у него получается.

Даниэль Риккардо
Болид на трассе
Фернандо Алонсо в болиде
Девушка с Гран при Мексики
Фелипе Наср
Марк Ферстаппен
И всем интересно заглянуть, как же работает такая камера.
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