Дресс-код в ЗАГСах Москвы относится к фотографам и операторам, а не к молодоженам
Фотографам и видеооператорам запретили посещать ЗАГС в шортах, майках, сланцах или рваных джинсах.
Фотографам и видеооператорам запретили посещать ЗАГС в шортах, майках, сланцах или рваных джинсах.
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Рекомендации по соблюдению
Ранее некоторые СМИ информировали о том, что молодоженам Москвы запретили жениться в шортах и майках. «Заявителям выдают письменную памятку, которая в том числе содержит рекомендации по соблюдению
«Также в этой памятке мы взяли на себя смелость напомнить молодоженам об элементарных правилах поведения в общественных местах (не допускается распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами
«Никаких вопросов и недопонимания со стороны женихов с невестами, в отличие от средств массовой информации, не наблюдалось», — подчеркнули в управлении.
Ранее сообщалось, что с 1 мая столичные ЗАГСы прекратили сотрудничество с фотографами и видеооператорами. В течение мая в помещениях органов ЗАГС, по мере установки музыкальных центров, будет прекращена работа музыкальных коллективов. С момента установки музыкального центра музыкальное сопровождение становится частью работы ведущего церемонию, специалиста органа ЗАГС, и предоставляется молодоженам бесплатно.
При подаче заявления о заключении брака женихов с невестами предупреждают, что о проведении фото- и видеосъемки церемонии регистрации брака им необходимо позаботиться заранее — принять решение о заказе профессиональных фотографов и видеооператоров или проводить съемку церемонии силами приглашенных гостей.