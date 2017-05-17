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16:53 (мск), источник: ТАСС

Дресс-код в ЗАГСах Москвы относится к фотографам и операторам, а не к молодоженам

Фотографам и видеооператорам запретили посещать ЗАГС в шортах, майках, сланцах или рваных джинсах.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Рекомендации по соблюдению дресс-кода в ЗАГСах столицы относятся не к молодоженам, а к сопровождающим их фотографам и видеооператорам. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ЗАГС.

Ранее некоторые СМИ информировали о том, что молодоженам Москвы запретили жениться в шортах и майках. «Заявителям выдают письменную памятку, которая в том числе содержит рекомендации по соблюдению дресс-кода соответствующего торжественному мероприятию приглашенными фотографами и видеооператорами (не допускаются шорты, майки, сланцы, рваные джинсы, грязная одежда и обувь — ред.)», — пояснили в управлении. Кроме того, в памятке указаны и другие рекомендации по поведению в ЗАГАсах.

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«Также в этой памятке мы взяли на себя смелость напомнить молодоженам об элементарных правилах поведения в общественных местах (не допускается распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т. д. в помещении и на территории органа ЗАГС — ред.)», — отметили в управлении, подчеркнув, что такие памятки выдавались заявителям в органах ЗАГС Москвы всегда, только в апреле в текст была добавлена информация о необходимости заранее позаботиться об услугах фотографов и видеооператоров, и что музыкальное сопровождение будет заменено с «живого» на фонограмму.

«Никаких вопросов и недопонимания со стороны женихов с невестами, в отличие от средств массовой информации, не наблюдалось», — подчеркнули в управлении.

Ранее сообщалось, что с 1 мая столичные ЗАГСы прекратили сотрудничество с фотографами и видеооператорами. В течение мая в помещениях органов ЗАГС, по мере установки музыкальных центров, будет прекращена работа музыкальных коллективов. С момента установки музыкального центра музыкальное сопровождение становится частью работы ведущего церемонию, специалиста органа ЗАГС, и предоставляется молодоженам бесплатно.

При подаче заявления о заключении брака женихов с невестами предупреждают, что о проведении фото- и видеосъемки церемонии регистрации брака им необходимо позаботиться заранее — принять решение о заказе профессиональных фотографов и видеооператоров или проводить съемку церемонии силами приглашенных гостей.

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