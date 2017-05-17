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16:55 (мск), источник: СуперОмск

Омские туристы не могут покинуть Турцию

Как стало известно «СуперОмску», группа туристов из Омска не может покинуть курортный город Анталия в Турции.

Вылета ждет около 200 человек.

Со слов очевидцев, причиной переноса вылета якобы стала задержка рейса в Барнауле. Хотя по табло аэропорта барнаульского аэропорта вылетов на 17 мая не значится.

В настоящий момент отдыхающих расселили в одной из гостиниц Анталии.

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