Омские туристы не могут покинуть Турцию

Вылета ждет около 200 человек.

Со слов очевидцев, причиной переноса вылета якобы стала задержка рейса в Барнауле. Хотя по табло аэропорта барнаульского аэропорта вылетов на 17 мая не значится.

В настоящий момент отдыхающих расселили в одной из гостиниц Анталии.