Омские туристы не могут покинуть Турцию
Как стало известно «СуперОмску», группа туристов из Омска не может покинуть курортный город Анталия в Турции.
Как стало известно «СуперОмску», группа туристов из Омска не может покинуть курортный город Анталия в Турции.
Вылета ждет около 200 человек.
Со слов очевидцев, причиной переноса вылета якобы стала задержка рейса в Барнауле. Хотя по табло аэропорта барнаульского аэропорта вылетов на 17 мая не значится.
В настоящий момент отдыхающих расселили в одной из гостиниц Анталии.