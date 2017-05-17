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17:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В отдел полиции в Казани доставлены три футбольных болельщика ЦСКА

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Три футбольных болельщика московского клуба ЦСКА задержаны за публичное демонстрацию нацистской атрибутики, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В отношении болельщиков, одному из которых 19 лет, второму 23 года, а третьему 27 лет, составлены административные протоколы по статье «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций». Молодым людям грозят штрафы от 1000 рублей штрафа, либо административные аресты до 15 суток.

Все задержанные доставлены в отделы полиции УМВД России по Казани.

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