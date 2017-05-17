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18:23 (мск), источник: РБК

«ВКонтакте» установила рекорд на Украине по числу пользователей за сутки

Во вторник, 16 мая, социальную сеть «ВКонтакте» (принадлежит Mail.Ru Group) посетило рекордное число уникальных пользователей с Украины за сутки — 18 млн человек. Об этом говорится в сообществе «ВК Украина».

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, был побит предыдущий рекорд в 16 млн пользователей в сутки, зафиксированный 21 февраля 2017 года. «Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом страны», — отмечается в сообщении компании.

Социальная сеть в числе других крупных российских интернет-ресурсов теперь будет заблокирована на Украине. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group, владеющей соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Указ вступил в силу 17 мая.

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В отношении Mail.Ru Group (и ее украинской «дочки» ТОВ «Мейл. РУ Україна») санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны, украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.Ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.

При этом попавшие в санкционный список интернет-холдинги считают, что блокировка не окажет влияния на их финансовые показатели, но негативно отразится на пользователях. «Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Комментарии
3
Alex Heavy
Прощаются со свободой
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Василий Фесин
На улицу выйти слабо???
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NNN
Вчера наблюдал в интернете, как соотечественники исходила на крик из=за этой блокировки. Мол украинцев свободы лишают.
Очень комично это выглядело в исполнении страны, где заблокированы миллионы сайтов (в том числе сотни, если не тысячи украинских), где сажают за репост и пакуют за чтение Конституции, а на 9 мая обязывают носить гвардейскую ленточку.
Когда Путин пришел к власти, он предложил россиянам своего рода "социальный договор": безопасность в обмен на свободу.
Правда в итоге у нас нет ни свободы, ни безопасности.
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