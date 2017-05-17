«ВКонтакте» установила рекорд на Украине по числу пользователей за сутки

Таким образом, был побит предыдущий рекорд в 16 млн пользователей в сутки, зафиксированный 21 февраля 2017 года. «Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом страны», — отмечается в сообщении компании.

Социальная сеть в числе других крупных российских интернет-ресурсов теперь будет заблокирована на Украине. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group, владеющей соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Указ вступил в силу 17 мая.