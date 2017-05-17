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18:35 (мск), источник: Индикатор

Палеонтологи измерили силу челюстей тираннозавра

Группа исследователей оценила, какую силу должны были иметь челюсти хищных динозавров, чтобы разрушать кости своих жертв и добираться до костного мозга. О результатах исследования они рассказали в журнале Scientific Reports.

Источник: AnoviJoe / CC0

Ученых заинтересовало, могли ли динозавры разгрызать кости животных. Из современных хищников это могут делать лишь млекопитающие, например, волки и гиены, но не рептилии. Авторы работы изучили строение челюстей и мускулатуры современных крокодилов и птиц — наследников динозавров — и построили модель, позволившую рассчитать силу Tyrannosaurus rex.

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Авторы работы выяснили, что силы челюстей динозавров, например, Tyrannosaurus rex, могли вдвое превышать силу крокодилов — рекордсменов по этому показателю среди современных животных. Динозавры могли сдавливать добычу с силой в 34500 Н. При этом заостренные кончики их зубов могли создавать давление до 30 тонн на см2.

По мнению исследователей, такая сила челюстей позволяла хищным динозаврам разгрызать богатые минеральными веществами кости более крупных животных, которые становились их жертвами.

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