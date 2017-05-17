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18:09 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Самый длинный в мире кот» хочет, чтобы его оставили в покое

Стефи Хёрст из австралийского Мельбурна совершенно не ожидала, что из помёта мейн-кунов, появившихся на свет в 2013 году, она выберет самого необычного котёнка.

Хёрст и её партнёр Роуэн Лоуренс взяли маленького рыжего питомца в возрасте 12 недель. Ныне четырёхлетний кот Омар раскидывается на 120 сантиметров в длину.

Число его фанатов в соцсетях растёт день ото дня, и эксперты «Книги рекордов Гиннесса» обратились к молодой хозяйке с просьбой выслать им параметры животного.

На данный момент официальным рекордсменом считается 118-сантиметровый мейн-кун из Уэйкфилда в английском Йоркшире.

Хёрст завела профиль кота в «Инстаграме» всего две недели назад, но на него уже подписались более 15 тысяч человек.

Самое прославленное фото Омара получило более 270 тыс. лайков в аккаунте Cats of Instagram за неделю.

С момента его размещения рыжий кот с белой грудкой стал всё чаще мелькать в австралийской прессе и на ТВ.

«Нельзя сказать, что он так уж хорошо справляется со всеобщим вниманием», — призналась Би-би-си хозяйка. — «Например, с утра он немного захандрил».

Обычно утро Омара начинается в 5:00, после чего он ест немного сухого корма, бродит по дому, играет во дворе, спит, где придётся. На ужин он получает порцию сырой кенгурятины.

«Мы покупаем приготовленную для людей кенгурятину в местном супермаркете. Это единственное мясо, которое ему нравится», — подчёркивает Стефи.

Кот-исполин отличается норовистым характером и очень пушист: его шерсть, как жалуется хозяйка, можно найти в доме повсюду.

14-килограммовый мейн-кун не помещается в обычную кошачью корзинку, поэтому Стефи приходится использовать собачью переноску для походов к ветеринару.

«Приходится выставлять его из спальни по ночам», — замечает Хёрст, в полушутку жалуясь на площадь поверхности кровати, которую занимает крупное мурлыкающее создание.

Однако дверь необходимо захлопывать плотнее: Омар успел продемонстрировать ловкость в открывании межкомнатных дверей, дверец шкафов, гардероба и створок душевой кабины.

Многие друзья Хёрст и Лоуренса поначалу думали, что те отредактировали фото кота и добавили несколько сантиметров в длину, вздыхает хозяйка.

«Но затем они видят его вживую, и все вопросы улетучиваются», — улыбается молодая женщина.

«Книга рекордов Гиннесса» должна ответить Стефи в течение 12 недель.

Представители «Книги» в Лондоне подтвердили, что они получили электронное письмо от «Омара и его семьи», но, как утверждает сама Хёрст, она не гонится за славой.

По словам владелицы мейн-куна, кот предпочёл бы вернуться к размеренному стилю жизни.

«Он просто хотел бы дремать на батуте, жевать кенгурятину и не давать нам спать по ночам», — резюмирует Стефи. — «Думаю, он был бы рад снова стать обычным домашним котом».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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