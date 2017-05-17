«Самый длинный в мире кот» хочет, чтобы его оставили в покое
Стефи Хёрст из австралийского Мельбурна совершенно не ожидала, что из помёта
Стефи Хёрст из австралийского Мельбурна совершенно не ожидала, что из помёта
Хёрст и её партнёр Роуэн Лоуренс взяли маленького рыжего питомца в возрасте 12 недель. Ныне четырёхлетний кот Омар раскидывается на 120 сантиметров в длину.
Число его фанатов в соцсетях растёт день ото дня, и эксперты «Книги рекордов Гиннесса» обратились к молодой хозяйке с просьбой выслать им параметры животного.
На данный момент официальным рекордсменом считается 118-сантиметровый
Хёрст завела профиль кота в «Инстаграме» всего две недели назад, но на него уже подписались более 15 тысяч человек.
Самое прославленное фото Омара получило более 270 тыс. лайков в аккаунте Cats of Instagram за неделю.
С момента его размещения рыжий кот с белой грудкой стал всё чаще мелькать в австралийской прессе и на ТВ.
«Нельзя сказать, что он так уж хорошо справляется со всеобщим вниманием», — призналась
Обычно утро Омара начинается в 5:00, после чего он ест немного сухого корма, бродит по дому, играет во дворе, спит, где придётся. На ужин он получает порцию сырой кенгурятины.
«Мы покупаем приготовленную для людей кенгурятину в местном супермаркете. Это единственное мясо, которое ему нравится», — подчёркивает Стефи.
14-килограммовый
«Приходится выставлять его из спальни по ночам», — замечает Хёрст, в полушутку жалуясь на площадь поверхности кровати, которую занимает крупное мурлыкающее создание.
Однако дверь необходимо захлопывать плотнее: Омар успел продемонстрировать ловкость в открывании межкомнатных дверей, дверец шкафов, гардероба и створок душевой кабины.
Многие друзья Хёрст и Лоуренса поначалу думали, что те отредактировали фото кота и добавили несколько сантиметров в длину, вздыхает хозяйка.
«Но затем они видят его вживую, и все вопросы улетучиваются», — улыбается молодая женщина.
«Книга рекордов Гиннесса» должна ответить Стефи в течение 12 недель.
Представители «Книги» в Лондоне подтвердили, что они получили электронное письмо от «Омара и его семьи», но, как утверждает сама Хёрст, она не гонится за славой.
По словам владелицы
«Он просто хотел бы дремать на батуте, жевать кенгурятину и не давать нам спать по ночам», — резюмирует Стефи. — «Думаю, он был бы рад снова стать обычным домашним котом».