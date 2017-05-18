Британский садовод вырастил «самый жгучий» перец в мире

По словам Смита, выращенный им перец «запредельно острый» и его нельзя употреблять в пищу, но можно использовать как альтернативное анестезирующие средство в бедных странах.

Майк Смит занимается растениеводством примерно восемь лет. Вырастить «Дыхание дракона» ему помогли ученые-химики из Университета Ноттингема — они синтезировали новое удобрение и предложили его Смиту для испытаний в полевых условиях.

Выросший на кусте высотой чуть менее метра перец, вероятно, не имеет себе равных по содержанию капсаицина — химического вещества, вызывающего сильное жжение.