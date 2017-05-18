Липецкий зоопарк подарил воронежскому 8 видов птиц

Липецкий зоопарк подарил Воронежскому зоопарку восемь видов птиц в среду, 17 мая. Среди них пять пород декоративных кур, мандаринки, ожереловые попугаи и корелла, сообщила пресс-служба Липецкого зоопарка. Когда новых птиц увидят посетители, в Воронежском зоопарке не уточнили.

Зоопарк Воронежа лишился сразу всех птиц зимой 2017 года. Из-за распространившегося в зоопарке вируса птичьего гриппа пришлось уничтожить 176 птиц. Среди них оказались девять краснокнижных — филин, орел-могильник, орлан-белохвост и другие. Вирус птичьего гриппа могли занести посетители.

Передать птиц для восполнения коллекции Воронежскому зоопарку предложили Московский, Липецкий, Пензенский, Ивановский и другие зоопарки, заповедники и даже детский театр зверей «Кошка в лукошке» — представители последнего готовы подарить неясыть Чебурашку.

В Липецком зоопарке обитают 570 птиц 86 видов. Все они привиты от птичьего гриппа. Сотрудники Липецкого зоопарка ежедневно осматривают клетки с птицами.

Контекст

Глава департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области поручил Воронежскому зоопарку приступить к реконструкции орнитологического отделения в марте 2017 года. Для птиц установят новые современные вольеры. Для ограждения вольеров используют стекло, что позволит посетителям максимально насладиться видом птиц. Посетители должны увидеть новых птиц уже летом 2017 года.