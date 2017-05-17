В Самаре в парке Дружбы пройдет выставка ретро-машин и концерт

В субботу, 20 мая, в Международный день парков, в самарском парке Дружбы будет организована праздничная программа, выставка ретро-автомобилей и конные выступления, сообщает администрация областного центра.

В экспозиции будут представлены машины отечественного и иностранного производства, а также мотоциклы прошлых лет и военная техника. Выставка будет работать с 11:00 до 15:00.

С 12:00 до 15:00 на главной площади парка состоится концертная программа с участием самарской рок-группы «Спринты».

Самых маленьких посетителей ждёт веселая анимация на детской сцене и мастер-классы.

В завершение праздника с 14:30 до 15:00 на территории конно-спортивного клуба «Буденовец» пройдут показательные выступления на лошадях.