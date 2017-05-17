Половину взорвавшегося дома снесут в Волгограде

Взорвавшийся в Волгограде дом частично снесут.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, третий и четвертый подъезды, по заключению экспертов и представителей МЧС, восстановлению не подлежат. «Судьба второй части здания будет решена сегодня после завершения комплексной экспертизы, которая включает обследование фундамента, стен, перекрытий», — заявил глава региона Андрей Бочаров.

Начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер сообщил, что разбор завалов приостановлен из-за угрозы обрушения, состояние здания ухудшается, «за ночь произошли существенные сдвиги». Однако специалисты продолжают обследовать конструкции дома, чтобы решить его судьбу.

Напомним, что взрыв в доме № 60 по проспекту Университетский прогремел 16 мая в 13:09. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело, задержаны три человека. В настоящее время в больницах находится 10 пострадавших. В результате обрушения погибло четыре человека.