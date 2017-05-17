Половину взорвавшегося дома снесут в Волгограде
Заключение экспертов касательно второй части здания станет известно позже.
Заключение экспертов касательно второй части здания станет известно позже.
Взорвавшийся в Волгограде дом частично снесут.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер сообщил, что разбор завалов приостановлен
Напомним, что взрыв в доме № 60 по проспекту Университетский прогремел 16 мая в 13:09. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело, задержаны три человека. В настоящее время в больницах находится 10 пострадавших. В результате обрушения погибло четыре человека.