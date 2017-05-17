Киноактер Олег Видов будет похоронен в Голливуде
Церемония будет открыта для всех, сообщили в дирекции кладбища.
Церемония будет открыта для всех, сообщили в дирекции кладбища.
ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Известный советский и американский киноактер Олег Видов будет похоронен в субботу в Голливуде.
Это подтвердили ТАСС в дирекции компании Hollywood Forever, управляющей одноименным кладбищем.
«Церемония будет открыта для всех», — сказала сотрудница дирекции.
Видов скончался 16 мая на 74-м году жизни у себя дома в
Снимался у известных режиссеров, в том числе в «Ватерлоо» у Сергея Бондарчука. В этот международный проект его пригласил итальянский продюсер Дино Де Лаурентис. Еще живя в СССР, Видов немало снимался за рубежом, в частности, в Югославии. В 1985 году он переехал в США и стал работать в Голливуде, где его партнерами были, в частности, Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.
В 1988 году Видов вместе с женой занялся бизнесом и создал фирму по реставрации и распространению советских мультфильмов. Помогал ему в этом Михаил Барышников. Позже права на анимационную коллекцию американцы уступили российскому бизнесмену Алишеру Усманову.