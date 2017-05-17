Озеро Солдатское станет самым чистым водоемом Уфы
Озеро Солдатское в ближайшие две недели станет самым чистым водоемом Уфы. Такое заявление сегодня сделал Ирек Ялалов.
Озеро Солдатское в ближайшие две недели станет самым чистым водоемом Уфы. Такое заявление сегодня сделал Ирек Ялалов.
Горожане жалуются на неприятный запах, который исходит от водоема. Глава столичной администрации также пообещал, что в следующем году в Уфе не будет снежных завалов, как это было минувшей зимой. Власти республики выделили средства на покупку новой коммунальной техники.