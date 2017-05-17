Вторник с майским снегом побил в Омске температурный рекорд

Для мая характерна неустойчивая погода — на смену жаркой и сухой приходит холодная с осадками, но вчера переход температуры был аномальным — она упала на 6−13 градусов за сутки.

— Прохождение холодного фронта с волнами через южную половину Омской области вызвало осадки (дождь, переходящий в снег), в отдельных районах сильные с ухудшением видимости. Максимальное количество осадков 21 мм или 2 декадные нормы выпало в Исилькуле. Наблюдался аномальный ход температуры воздуха — резкое её понижение на 6−13° в течение дня, — отметили метеорологи.

18 мая в области ожидается ясная погода и до +17 градусов тепла. Местами возможны небольшие осадки. 19 мая потеплеет до +21 градуса, 20 мая — до +23 градусов.

Напомним, вчера в Омске и в некоторых районах области выпал снег.