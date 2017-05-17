Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Юбилейный смотр начнется с фильма «Призраки Исмаэля».
Юбилейный смотр начнется с фильма «Призраки Исмаэля».
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — В среду вечером на Лазурном берегу стартовал юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. Смотр откроется фильмом «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена, который покажут вне конкурса. Картину представит сам режиссер вместе со съемочной группой и актерами Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур и Луи Гаррелем.
Лента, в которой тонкий знаток чувственных переживаний Арно Деплешен ловко жонглирует эмоциями героев, в определенном смысле задает тон всей конкурсной программе форума. Деплешен рассказывает о кинорежиссере Исмаэле, который 20 лет пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Спустя некоторое время главный герой влюбляется в Сильвию, но неожиданно к нему возвращается Карлотта.
В основном конкурсе фестиваля этого года представлено 18 разноплановых работ, в том числе две картины российского производства: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» документалиста Сергея Лозницы.
Премьера «Нелюбви» состоится уже в четверг, 18 мая, но ее трейлер заранее вызвал полярные дискуссии среди киноманов. В своей новой картине режиссер, дважды отмеченный в Каннах за свои предыдущие работы, расскажет историю супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына. Монтаж
Что касается «Кроткой», то фильм является вольным изложением одноименной повести Федора Достоевского, в которой рассказывается история ростовщика, женившегося на молодой девушке. Однако Лозница решил переиначить сюжет. Действие фильма происходит в современной России на окраине небольшого городка. Молодая женщина получает посылку, которую она отправила своему мужу, находящемуся в заключении в другом городе, с отметкой «адресат неизвестен». После этого растерянная и испуганная женщина отправляется в путь, чтобы узнать о судьбе мужа. В производстве фильма кроме российской участвовали также французская, германская, литовская, нидерландская и украинская компании.
Потенциальным обладателем Пальмовой ветви этого года является Михаэль Ханеке с картиной «Хэппи-энд» о миграционном кризисе. Историю французской семьи, живущей рядом с лагерем мигрантов, расскажут Изабель Юппер и
За Золотую пальмовую ветвь будет бороться и София Коппола. Ее новая лента «Роковое искушение» будет показана в России летом. Костюмная драма стала ремейком фильма 1971 года с Клинтом Иствудом о раненом
Дуэт
В основной программе смотра также значится фильм о знаменитом скульпторе Родене. Одноименную ленту снял француз Жак Дуайон. Байопик расскажет о творчестве мастера и затронет отношения Огюста Родена с талантливой ученицей Камиллой Клодель и матерью единственного ребенка скульптора Розой Бере. В главных ролях — Венсан Линдон (отмеченный в 2015 году в Каннах за актерскую игру) и Изиа Ижлен.
Еще одна работа француза — автора «Артиста» Мишеля Хазанавичуса — «Молодой Годар» расскажет, как следует из названия, о режиссере
Соотечественник Хазначавиуса, Франсуа Озон, представит в Каннах картину «Двойной любовник». В новом триллере режиссера сыграли Марина Вакт и Жереми Ренье.
Кроме того, на фестивале публику ждет встреча с режиссером Тоддом Хейнсом (известного, среди прочего, по картине «Кэрол»), который представит фильм Wonderstruck — экранизацию одноименного романа Брайана Селзника с Джулианной Мур и Мишель Уилльямс в главных ролях. А мастер названий для фильмов шотландка Линн Рэмзи, автор фильма «Что-то не так с Кевином», представит в Канне свою новую работу «Ты никогда здесь не был». Лента с Хоакином Фениксом стала экранизацией романа Джонатана Эймса.
В списке претендентов на Золотую пальмовую ветвь также значатся азиатские кинематографисты — японский мэтр Наоми Кавасэ («Hikari»), корейский выдумщик Пон Чжун Хо («Окча» с Тильдой Суинтон, Полом Дано, Джейком Джилленхоллом).
Какой фильм заслужит Пальмовую ветвь решит жюри под руководством Педро Альмодовара 28 мая. Вместе с ним оценивать конкурсантов будут немецкая режиссер Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред.