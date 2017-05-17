Солист рок-группы «Би-2» Лева задержан на стадионе «Открытие Арена» с марихуаной
Музыкант был задержан во время футбольного матча «Спартак» — «Терек». Ему может грозить штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Музыкант был задержан во время футбольного матча «Спартак» — «Терек». Ему может грозить штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столичная полиция задержала солиста
Как сообщили ТАСС в
По данным информированного источника, задержанный — солист
Как сообщил ТАСС информированный источник, Леве Би-2 может грозить административная ответственность.
«Речь идет о статье Кодекса РФ об административных нарушениях “Незаконный оборот наркотических средств”. Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», — сказал собеседник агентства.