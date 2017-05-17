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22:04 (мск), источник: ТАСС

Солист рок-группы «Би-2» Лева задержан на стадионе «Открытие Арена» с марихуаной

Музыкант был задержан во время футбольного матча «Спартак» — «Терек». Ему может грозить штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столичная полиция задержала солиста рок-группы «Би-2» Леву с марихуаной во время футбольного матча «Спартак» — «Терек» на стадионе «Открытие Арена».

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, «в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча “Спартак” — “Терек” задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота». По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным информированного источника, задержанный — солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева Би-2. По словам источника, по предварительным данным, у него был изъят пакетик с марихуаной.

Как сообщил ТАСС информированный источник, Леве Би-2 может грозить административная ответственность.

«Речь идет о статье Кодекса РФ об административных нарушениях “Незаконный оборот наркотических средств”. Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», — сказал собеседник агентства.

Комментарии
3
Михаил
Песни их мне нравятся. Но наркотой баловаться и таскать с собой это перегиб. Сильно не накажут, умнее будет.
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Мастер
наркотик -подскока это марихуана.Что касаемо песен этой группы то круть.
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Михаил
Правильно. Нечего быть примером морального разложения.
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