Солист рок-группы «Би-2» Лева задержан на стадионе «Открытие Арена» с марихуаной

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столичная полиция задержала солиста рок-группы «Би-2» Леву с марихуаной во время футбольного матча «Спартак» — «Терек» на стадионе «Открытие Арена».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, «в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча “Спартак” — “Терек” задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота». По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным информированного источника, задержанный — солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева Би-2. По словам источника, по предварительным данным, у него был изъят пакетик с марихуаной.

Как сообщил ТАСС информированный источник, Леве Би-2 может грозить административная ответственность.

«Речь идет о статье Кодекса РФ об административных нарушениях “Незаконный оборот наркотических средств”. Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», — сказал собеседник агентства.