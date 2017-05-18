DM: британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс

42-летняя британка работает детской няней с 18 лет, и, по ее словам, на протяжении всей карьеры ее часто сравнивали с няней-волшебницей Мэри Поппинс. «Мне всегда говорили, что выгляжу и веду себя как Мэри Поппинс, которая замечательна. Она является моим любимым персонажем и тем, на кого я стремлю быть похожей с профессиональной точки зрения», — сказала британская няня.

В прошлом Дэвенпорт, а ныне Поппинс надеется, что смена имени также позволит дать толчок развитию ее карьеры. «Я в шутку сказала своему мужу о смене имени на Мэри Поппинс. На детские утренники я все равно наряжаюсь как она, дети и их родители называют меня Мэри, и когда он (муж) ответил мне, а почему бы и нет, ведь детям должно понравиться и это может дать мне преимущество, тогда я решила немного поэксперементировать», — отметила Поппинс.

Действия женщины поддержало руководство сайта, через который она предоставляет услуги няни лондонским семьям, разрешив ей указать в профиле ее новое законное имя.