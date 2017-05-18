Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
5 полезных эффектов сквернословия
Светская хроника: дочь чиновника РФ слетала на вечеринку в Турцию
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
8Дебаты Макрона и Ле Пен
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
00:08 (мск), источник: ТАСС

DM: британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс

Эмма Дэвенпорт работает няней с 18 лет и думает, что смена имени позволит ей дать толчок развитию ее карьеры.

ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская няня с многолетним стажем Эмма Дэвенпорт превратилась в Мэри Поппинс, на законных основаниях взяв имя известного сказочного персонажа повестей английской писательницы Памелы Трэверс. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM).

Читайте также
Что значит «быть хорошей матерью» в современном мире?

42-летняя британка работает детской няней с 18 лет, и, по ее словам, на протяжении всей карьеры ее часто сравнивали с няней-волшебницей Мэри Поппинс. «Мне всегда говорили, что выгляжу и веду себя как Мэри Поппинс, которая замечательна. Она является моим любимым персонажем и тем, на кого я стремлю быть похожей с профессиональной точки зрения», — сказала британская няня.

В прошлом Дэвенпорт, а ныне Поппинс надеется, что смена имени также позволит дать толчок развитию ее карьеры. «Я в шутку сказала своему мужу о смене имени на Мэри Поппинс. На детские утренники я все равно наряжаюсь как она, дети и их родители называют меня Мэри, и когда он (муж) ответил мне, а почему бы и нет, ведь детям должно понравиться и это может дать мне преимущество, тогда я решила немного поэксперементировать», — отметила Поппинс.

Действия женщины поддержало руководство сайта, через который она предоставляет услуги няни лондонским семьям, разрешив ей указать в профиле ее новое законное имя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС запросил у Киева информацию о блокировке российских интернет-ресурсов
ЕС предоставил Украине безвизовый режим
Украинцы установили рекорд посещаемости «ВКонтакте»
Во Франции призвали укреплять ЕС перед лицом КНР, России и США
СМИ: в Белом доме назвали четырех кандидатов на место главы ФБР
Сборная России провела три лишних часа на вокзале в Кельне
Солист «Би-2» задержан по подозрению в хранении наркотиков
МО Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом НАТО
Спорт
«Красная машина», которую мы не знаем На групповом этапе сборная России громила аутсайдеров, но потеряла очки в играх с конкурентами. Почему мы ничего не знаем о команде Знарка?
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь