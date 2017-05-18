DM: британская няня поменяла имя на Мэри Поппинс
Эмма Дэвенпорт работает няней с 18 лет и думает, что смена имени позволит ей дать толчок развитию ее карьеры.
Эмма Дэвенпорт работает няней с 18 лет и думает, что смена имени позволит ей дать толчок развитию ее карьеры.
ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская няня с многолетним стажем Эмма Дэвенпорт превратилась в Мэри Поппинс, на законных основаниях взяв имя известного сказочного персонажа повестей английской писательницы Памелы Трэверс. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM).
42-летняя британка работает детской няней с 18 лет, и, по ее словам, на протяжении всей карьеры ее часто сравнивали с
В прошлом Дэвенпорт, а ныне Поппинс надеется, что смена имени также позволит дать толчок развитию ее карьеры. «Я в шутку сказала своему мужу о смене имени на Мэри Поппинс. На детские утренники я все равно наряжаюсь как она, дети и их родители называют меня Мэри, и когда он (муж) ответил мне, а почему бы и нет, ведь детям должно понравиться и это может дать мне преимущество, тогда я решила немного поэксперементировать», — отметила Поппинс.
Действия женщины поддержало руководство сайта, через который она предоставляет услуги няни лондонским семьям, разрешив ей указать в профиле ее новое законное имя.