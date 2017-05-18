В 2019 году в России появится единый портал персональных данных

Уже в 2019 году россияне смогут на специальном портале проверить, кому они давали свои паспортные данные, и одним кликом запретить их дальнейшее использование. В России появится сайт по контролю за распространением персональных данных. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор. Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика», направленном Минкомсвязью в начале мая в правительство (копия документа есть у «Известий»).

Например, при входе в бизнес-центр или больницу у гражданина могут потребовать предъявить паспорт. Вахтер или охранник перепишет данные документа в тетрадку. Что с ними происходит дальше — неизвестно.

При входе в бизнес-центр или больницу у гражданина могут потребовать предъявить паспорт. Вахтер или охранник перепишет данные документа в тетрадку. Что с ними происходит дальше — неизвестно.

Предполагается разработать требования к сбору персональных данных, рассказал «Известиям» президент Фонда информационной демократии Илья Массух. В частности, использование паспортных данных надо будет фиксировать на специальном портале. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор.

— Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован, — сообщил Илья Массух. — Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить.

Пользователь сможет, авторизовавшись на сайте, увидеть, кто использует его персональные данные‚ и при желании запретить организации работать с ними.

Подобный механизм сегодня реализован в AppStore и Google Play. При установке приложений пользователь видит, разрешение на использование каких данных они запрашивают. Правда, отозвать разрешение здесь не получится, можно либо согласиться, либо удалить приложение.

По мнению Ильи Массуха, для создания нового портала нужно выработать ряд законодательных актов. В частности, об ответственности компаний, которые забудут внести на него необходимую информацию.