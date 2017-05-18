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09:50 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: врачей хотят обязать снимать на видео проведение операций

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Врачей в России хотят обязать фиксировать на видео проведение операций, сообщается на сайте «Парламентской газеты».

Источник: РИА Новости

По словам одного из разработчиков инициативы зампреда фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, изменения вызваны увеличением случаев неправомерных действий медиков во время операций с применением наркоза. К примеру, в течение года врачи забывают в пациентах около 3 тысяч предметов.

«У граждан есть право на видеофиксацию того, что с ними происходит, когда они под наркозом и не может быть рядом близких», — заявил Нилов «Парламентской газете».

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Законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая. По словам Нилова, к его обсуждению нужно подключить не только медиков и соответствующих чиновников, но и юристов, которые сталкивались с подобными случаями на практике и имеют опыт в защите прав пациентов.

Нилов добавил, что правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, руководствуясь отсутствием средств на его реализацию. Но в этой ситуации нужно в первую очередь думать о правах пациента и его родственников. Нилов добавил, что в ряде стран видеофиксация закреплена законодательно.

Также кабмин отметил, что проект закона не в полной мере соотносится с законом «О персональных данных», пишет газета.

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