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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики сказали, когда летнее тепло придет в Приморье

Как рассказали приморские синоптики, летняя погода порадует жителей региона ближе к выходным, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

В четверг, 18 мая, во Владивостоке без осадков, утром местами туман, ветер умеренный, температура воздуха — плюс 9−11 градусов. Днем воздух прогреется до 18−20 градусов при умеренном до сильного ветре и небольшой облачности. Осадков не будет.

В пятницу, 19 мая, и субботу, 20 мая, станет тепло — в пятницу ночью облачно, без осадков, местами туман, температура 10−14 градусов тепла. Днем — плюс 19−21 градус выше нуля. Ветер умеренный до сильного и ночью, и днем.

В субботу установится совсем летняя погода — ночью будет еще прохладно — плюс 11−13, небольшая облачность при сильном ветре, зато днем температура поднимется до плюс 22−24 градусов при умеренном до сильного ветре.

В воскресенье же, 21 мая, лето внезапно закончится, пойдет дождь и температура воздуха опустится до 12−14 градусов.

Татьяна Данилова.

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