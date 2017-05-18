Орбиту МКС подняли на 350 метров

Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС

«Завершено выполнение маневра», — сказали в пресс- службе. Коррекция началась в 00:35 мск и продлилась 13 секунд. Она проводилась с помощью двигателей служебного модуля «Звезда».

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота полета станции после этого увеличилась на 350 метров и составила 405,1 км.

Маневр проводился, чтобы обеспечить благоприятные условия для посадки космического корабля «Союз МС-03», который должен вернуться на Землю в начале июня.