Орбиту МКС подняли на 350 метров
Средняя высота полета станции теперь составляет 405,1 км.
Средняя высота полета станции теперь составляет 405,1 км.
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центр управления полетами провел плановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в пресс- службе Центра.
«Завершено выполнение маневра», — сказали в пресс- службе. Коррекция началась в 00:35 мск и продлилась 13 секунд. Она проводилась с помощью двигателей служебного модуля «Звезда».
Согласно данным службы
Маневр проводился, чтобы обеспечить благоприятные условия для посадки космического корабля «Союз МС-03», который должен вернуться на Землю в начале июня.