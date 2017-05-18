Хабаровский алиментщик может лишиться квартиры в центре города
В Хабаровске местный житель долгое время не выплачивал алименты. Долг мужчины перед собственным ребенком составил свыше 925 тысяч рублей.
В Хабаровске местный житель долгое время не выплачивал алименты. Долг мужчины перед собственным ребенком составил свыше 925 тысяч рублей.
На прием к приставу хабаровчанин не являлся. По словам должника, у него не было работы и средств для содержания ребенка. Однако служащий установил, что у неплательщика есть две элитные квартиры в центре города.
Пристав наложил арест на однокомнатную квартиру неплательщика. Теперь он должен внести требуемую сумму в течение десяти дней, иначе недвижимость будет реализована в счет долга на публичных торгах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на