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03:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский алиментщик может лишиться квартиры в центре города

В Хабаровске местный житель долгое время не выплачивал алименты. Долг мужчины перед собственным ребенком составил свыше 925 тысяч рублей.

На прием к приставу хабаровчанин не являлся. По словам должника, у него не было работы и средств для содержания ребенка. Однако служащий установил, что у неплательщика есть две элитные квартиры в центре города.

Пристав наложил арест на однокомнатную квартиру неплательщика. Теперь он должен внести требуемую сумму в течение десяти дней, иначе недвижимость будет реализована в счет долга на публичных торгах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Хабаровскому краю.

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