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03:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Паром из Северной Кореи пришвартовался у Морского вокзала Владивостока

Впервые в истории КНДР и Россию связало паромное сообщение.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

Паром из Северной Кореи пришвартовался сегодня утром у Морского вокзала Владивостока. Таким образом, впервые в истории КНДР и Россию связало паромное сообщение. С борта судна сошли более 40 китайских туристов, которые планируют осмотреть сегодня основные достопримечательности города и затем отправиться в Хуньчунь, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в департаменте туризма Приморского края, на борту парома находятся граждане Китая — туристы и представители туркомпаний, в программу которых входит посещение северокорейского города Раджин и приморского Владивостока.

«Из Раджина к нам они добираются на пароме, затем по суше отправятся в Хуньчунь — конечную точку путешествия», — рассказали специалисты Владивостокского морского пассажирского терминала.

По предварительной информации, полученной от оператора судна, во Владивостоке туристы познакомятся с основными достопримечательностями города, а представители туркомпаний примут участие в мероприятиях Третьего Тихоокеанского туристского форума, который пройдет в Приморье с 18 по 21 мая на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Отметим, паромное сообщение Раджин-Владивосток может стать регулярным.

Напомним, 18 и 19 мая в рамках Тихоокеанского туристского форума в корпусе B кампуса ДВФУ состоятся мероприятия деловой программы, посвященной развитию трансграничных маршрутов между странами Северо-Восточной Азии, Дальним Востоком и Сибирью.

19 мая в 15.00 в корпусе S пройдет открытие XXI международной туристской выставки Pacific International Tourism Expo. Свой туристский потенциал презентую представители туротрасли России, Южной Кореи, Японии, Китая, Вьетнама, Малайзии, Макао, Филиппин, Индии, а также острова Гуам.

Также с 19 по 21 мая на территории кампуса состоится городской фестиваль «День путешественника». На Набережной ДВФУ в первый день откроется ресторанная улица, а в выходные развернутся массовые мероприятия: выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Приморье мастеровое», мастер-классы, праздничные шоу-программы, гонки на лодках «дракон», гребная регата и многое другое. Вход на выставку и мероприятия «Дня путешественника» свободный.

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