Артефакты с раскопок древнего поселения «Черепаха-13» представят в Приморье
Выставка откроется сегодня в Приморском музее им. Арсеньева.
Выставка откроется сегодня в Приморском музее им. Арсеньева.
Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.
Спасательные раскопки поселения «Черепаха-13» провел
Поселение располагается в западной части побережья бухты Муравьиной на поверхности морской террасы высотой 1,5−2,5 метра. В процессе раскопок изучены остатки жилых и
Полученный археологический материал позволил выделить четыре этапа заселения памятника:
Поздний неолит: один из комплексов зайсановской культуры (4,5−4 тысячи лет назад) — представлен отдельными артефактами в межжилищном пространстве поселения. Эпоха бронзы: лидовская культура (2,9−2,4 тысячи лет назад) — котлованы жилищ. Ранний железный век: янковская культура (2,8−1,9 тысячи лет назад) — основной этап для памятника, к нему относится большая часть жилищ и хозяйственных ям, все погребения людей; кроуновская культура (2,5−1,7 тысячи лет назад) — котлованы жилищ и хозяйственные ямы. Средневековье: чжурчженьская культура (XIII век) — остатки наземной постройки
Выставка «Древнее поселение Черепаха-13: мир людей и вещей» откроется в 16.00 в главном корпусе музея им. Арсеньева по адресу: ул. Светланская, 20. Экспозиция продолжит работу до 29 августа.
Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.