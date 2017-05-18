Артефакты с раскопок древнего поселения «Черепаха-13» представят в Приморье

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

Спасательные раскопки поселения «Черепаха-13» провел научно-производственный центр историко-культурной экспертизы Владивостока в 2015 году. В процессе раскопок изучены остатки жилых и сооружений и человеческих погребений с 2500-летней историей. Выставка артефактов откроется сегодня, 14 мая, в Приморском музее им. Арсеньева. Также найденные артефакты впервые представят в главном корпусе музея 20 мая во время акции «Ночь Музеев 2017», сообщает ИА PrimaMedia.

Поселение располагается в западной части побережья бухты Муравьиной на поверхности морской террасы высотой 1,5−2,5 метра. В процессе раскопок изучены остатки жилых и хозяйственно-бытовых сооружений, относящихся к нескольким периодам заселения. Всего раскопано 52 жилища с углубленными в грунт котлованами, одна наземная постройка и 114 хозяйственных ям. Кроме того, в жилищах и за их пределами найдено 26 человеческих погребений.

Полученный археологический материал позволил выделить четыре этапа заселения памятника:

Поздний неолит: один из комплексов зайсановской культуры (4,5−4 тысячи лет назад) — представлен отдельными артефактами в межжилищном пространстве поселения. Эпоха бронзы: лидовская культура (2,9−2,4 тысячи лет назад) — котлованы жилищ. Ранний железный век: янковская культура (2,8−1,9 тысячи лет назад) — основной этап для памятника, к нему относится большая часть жилищ и хозяйственных ям, все погребения людей; кроуновская культура (2,5−1,7 тысячи лет назад) — котлованы жилищ и хозяйственные ямы. Средневековье: чжурчженьская культура (XIII век) — остатки наземной постройки каркасно-столбовой конструкции и отдельные артефакты в межжилищном пространстве.

Выставка «Древнее поселение Черепаха-13: мир людей и вещей» откроется в 16.00 в главном корпусе музея им. Арсеньева по адресу: ул. Светланская, 20. Экспозиция продолжит работу до 29 августа.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.