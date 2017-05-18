Сроки отключения горячей воды продлены владивостокцам

Специалисты проводили проверку прочности трубопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей части Первореченского и Ленинского районов, сообщает ДГК.

Горячее водоснабжение уже восстановлено у потребителей, проживающих по следующим адресам:

Аксаковская, 1.

Алтайская, 3.

Амурская, 57, 82, 84, 86, 88, 96.

Гоголя, 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48.

Жуковского, 1−15.

Красного Знамени, 66а.

Круговая 2-я, 10, 12, 14.

Некрасовская, 36а, 46,48, 48а, 50, 51 В, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 51, 70,

Пер. Некрасовский, 24.

Океанский проспект, 6, 26, 28, 52, 58, 58а, 76, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 121а, 123, 123б, 125, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155,

Партизанский проспект, 52, 58, 58 В.

При этом в связи с большим объемом работ по устранению повреждений на Фадеевской теплотрассе, обсуживаемой филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», и на муниципальных тепловых сетях, обслуживаемых МУПВ «ВПЭС», энергетики вынуждены продлить период отключения ГВС по данному направлению до 24.00 24 мая 2017 г. На это время без услуги останутся потребителей проживающие в Ленинском районе в границах улиц: Уборевича — Суханова — Некрасовского переулка — Аксакова — Всеволода Сибирцева — Буратской — Тунгусской — Зейской — Карской — Флотской — Адмирала Кузнецова — Черняховского — Ватутина — 3-ей Гарнизонной — Брестского переулка — Фадеева — Борисенко.

Михаил Грач

