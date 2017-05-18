Сроки отключения горячей воды продлены владивостокцам
Завершился первый этап гидравлических испытаний теплотрасс во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Завершился первый этап гидравлических испытаний теплотрасс во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Специалисты проводили проверку прочности трубопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей части Первореченского и Ленинского районов, сообщает ДГК.
Горячее водоснабжение уже восстановлено у потребителей, проживающих по следующим адресам:
Аксаковская, 1.
Алтайская, 3.
Амурская, 57, 82, 84, 86, 88, 96.
Гоголя, 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48.
Жуковского, 1−15.
Красного Знамени, 66а.
Круговая 2-я, 10, 12, 14.
Некрасовская, 36а, 46,48, 48а, 50, 51 В, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 51, 70,
Пер. Некрасовский, 24.
Океанский проспект, 6, 26, 28, 52, 58, 58а, 76, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 121а, 123, 123б, 125, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155,
Партизанский проспект, 52, 58, 58 В.
При этом в связи с большим объемом работ по устранению повреждений на Фадеевской теплотрассе, обсуживаемой филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», и на муниципальных тепловых сетях, обслуживаемых МУПВ «ВПЭС», энергетики вынуждены продлить период отключения ГВС по данному направлению до 24.00 24 мая 2017 г. На это время без услуги останутся потребителей проживающие в Ленинском районе в границах улиц: Уборевича — Суханова — Некрасовского переулка — Аксакова — Всеволода Сибирцева — Буратской — Тунгусской — Зейской — Карской — Флотской — Адмирала Кузнецова — Черняховского — Ватутина — 3-ей Гарнизонной — Брестского переулка — Фадеева — Борисенко.
Михаил Грач