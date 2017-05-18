Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Марина Анисина призналась в беременности
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
860 лет назад родился Cид Вишес
03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Сроки отключения горячей воды продлены владивостокцам

Завершился первый этап гидравлических испытаний теплотрасс во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Специалисты проводили проверку прочности трубопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей части Первореченского и Ленинского районов, сообщает ДГК.

Горячее водоснабжение уже восстановлено у потребителей, проживающих по следующим адресам:

Аксаковская, 1.

Алтайская, 3.

Амурская, 57, 82, 84, 86, 88, 96.

Гоголя, 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48.

Жуковского, 1−15.

Красного Знамени, 66а.

Круговая 2-я, 10, 12, 14.

Некрасовская, 36а, 46,48, 48а, 50, 51 В, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 51, 70,

Пер. Некрасовский, 24.

Океанский проспект, 6, 26, 28, 52, 58, 58а, 76, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 121а, 123, 123б, 125, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155,

Партизанский проспект, 52, 58, 58 В.

При этом в связи с большим объемом работ по устранению повреждений на Фадеевской теплотрассе, обсуживаемой филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», и на муниципальных тепловых сетях, обслуживаемых МУПВ «ВПЭС», энергетики вынуждены продлить период отключения ГВС по данному направлению до 24.00 24 мая 2017 г. На это время без услуги останутся потребителей проживающие в Ленинском районе в границах улиц: Уборевича — Суханова — Некрасовского переулка — Аксакова — Всеволода Сибирцева — Буратской — Тунгусской — Зейской — Карской — Флотской — Адмирала Кузнецова — Черняховского — Ватутина — 3-ей Гарнизонной — Брестского переулка — Фадеева — Борисенко.

Михаил Грач

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Семью из Амурской области выселили из квартиры за долги
В США назначили спецпрокурора по делу о связи Трампа с Россией
Постпред США при ООН допустила повтор сценария Сирии в Венесуэле
Захарова назвала абсурдом публикации о встрече Лаврова и Трампа
В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом
Сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ по хоккею
В России появится единый портал персональных данных
МО Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом НАТО
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь