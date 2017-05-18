В Приморье закрывают еще один филиал ДВФУ

21 мая в центре города Артем Приморского края состоится согласованный с городскими властями митинг, посвященный проблеме закрытия филиала ДВФУ в этом городе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказал организатор Александр Колосков, митинг согласован на число людей до 700 человек, будет проводиться онлайн-трансляция в социальных сетях. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Законодательного Собрания Приморского края.

Необходимо отметить, что в артемовском филиале ДВФУ в случае его закрытия не у дел останутся около 300 ребят, которые не успели доучиться. О дальнейшей судьбе студентов сейчас ничего не известно.

Напомним, на днях стало известно, что закрывается филиал ДВФУ в Дальнегорске. Студенты ДВФУ записали видеообращение к губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Реакция на обращение ребят со стороны властей пока не проявлялась.